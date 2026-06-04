Marco Palestra è il nome che più di tutti concentra l'attenzione dei media per quel che riguarda il mercato in entrata dell'Inter, che pure in questi giorni non è certo focalizzato sul solo esterno dell'Atalanta.

Palestra-Inter e le analogie con l'acquisto di Barella

Anche Tuttosport analizza oggi la situazione attorno al giocatore della nazionale azzurra. "L’agente di Palestra, Alessandro Lucci, ieri era a Milano. Probabilmente ha avuto un contatto con l’Inter - che è pronta a offrire un quinquennale da 2,5 milioni all’azzurro -, ma anche con lo stesso Cocchi che potrebbe passare alla sua scuderia. Tornando ai 52-53 milioni di valore dati dall’Atalanta a Palestra, la cifra ricorda quella relativa al costo storico di Nicolò Barella sul bilancio dell’Inter, ovvero 52,2 milioni".

Palestra-Inter, se salta tutto si torna su un vecchio nome gradito ai nerazzurri

"La trattativa dunque rimane calda - prosegue l'articolo -, con l'Inter che insisterà, conscia anche della preferenza di Palestra che non vorrebbe lasciare l'Italia, oltre a essere stato più volte corteggiato dai giocatori italiani della rosa di Chivu. Al momento non c'è un piano B, Palestra è l'obiettivo con la "O" maiuscola. Se però dovesse spuntarla un club inglese, l'Inter potrebbe riaprire vecchi file e guardare soprattutto in Premier, a Dan Ndoye del Nottingham Forest, già nel mirino quando giocava nel Bologna. Lo svizzero è un'ala, ma a Milano erano convinti di poterlo trasformare in quinto d'assalto".