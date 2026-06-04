Classe 2006, Matteo Lavelli ha dimostrato di potersela giocare anche in un campionato professionistico come la Serie C, dove si è fatto rispettare nella Under 23 nonostante l'inesperienza, sfruttando le doti fisiche e tecniche che gli vengono riconosciute e che agli occhi del club nerazzurro lo pongono nella categoria dei gioielli da tenere legati a sé. Negli ultimi giorni, come riporta Mondo Primavera, l'attaccante è diventato oggetto di attenzioni da parte del Mantova, che ha iniziato i primi colloqui con i nerazzurri per capire i margini di un possibile prestito. Che, in linea con le intenzioni della società di Viale della Liberazione, sarebbe secco.

Valutazioni in corso per capire se il salto di categoria possa fare bene a Lavelli, oppure se il ragazzo possa incorrere nel rischio di trovare poco spazio e perdere una stagione guardando gli altri giocare. Il Mantova attende una risposta, sperando di essersi mosso con i tempi giusti per superare la concorrenza.