Una delle operazioni in uscita a cui sta lavorando l'Inter è quella che riguarda Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese classe 2002 ha giocato per metà stagione in prestito al Torino e per la seconda metà al Besiktas, dove ha ritrovato un po' di continuità. I turchi hanno in mano la possibilità di riscattare il centrocampista a 11 milioni di euro, ma devono ancora far sapere le proprie volontà all'Inter.

Asllani-Besiktas, giorni di attesa per il centrocampista albanese

Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it non ci sono al momento novità imminenti, per il semplice fatto che manca un tassello importante. Il Besiktas sta infatti ancora cercando un allenatore. Il tecnico Sergen Yalçın, che ha dato fiducia ad Asllani nella seconda parte della stagione, ha infatti rescisso consentualmente il contratto a metà maggio dopo un vertice con la dirigenza.

Asllani aspetta il Besiktas. E un allenatore

Solo una volta che la dirigenza e il giocatore stessoa avranno parlato con il prescelto (nelle ultime ore si è parlato anche di un contatto con Vincenzo Italiano) verrà fatta una scelta, sebbene il centrocampista abbia esternato la propria volontà di proseguire in Turchia. "A Torino ho avuto qualche problema - ha dichiarato proprio nelle scorse ore ai microfoni di FSHF TV, la TV ufficiale della Federcalcio albanese -. Quando sono andato al Besiktas ho giocato quasi tutte le partite, solo due non sono partito titolare. Sono molto contento, è stata un'esperienza bellissima e importantissima per me. Ho giocato per molti anni in Italia ed è stato positivo cambiare Paese. Sono felice che le cose siano andate bene e ora penso solo alla Nazionale".