L'indomani la pesantissima vittoria al Sinigaglia contro il Como con un rocambolesco 3-4, l'Inter come appurato da FcInterNews.it è tornata ad allenarsi oggi tra le mura del BPER Training Centre in Appiano Gentile. Come previsto in questi casi, la seduta è stata soprattutto di scarico per chi è sceso in campo contro i lariani.

Hanno lavorato a parte sia Lautaro Martinez sia Yann Bisseck, ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari anche se il tedesco è sulla via del recupero e potrebbe aggregarsi al gruppo in tempo per una convocazione contro il Cagliari, partita in agenda venerdì prossimo al Meazza.