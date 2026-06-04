Intervistato da Sky Sport Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato così a margine di un torneo benefico di tennis e padel che si è tenuto a Bergamo, toccando anche l'argomento relativo al futuro di Gianluca Mancini, difensore accostato all'Inter.

Netta chiusura all'addio di Mancini

Ha chiesto garanzie per tenere tutti i big?

"Vorrei tenerli tutti, poi ci sono anche esigenze di conti e di bilancio. Dovremo essere bravi a superarle e a capire come fare per tenere i migliori".

Tra questi c'è Mancini? Su di lui è piombata l'Inter.

"Mancini non se ne va, gliel'ho già detto a lui. L'Inter può fare quello che vuole, se il giocatore vuole rimanere, rimane".

Gli interventi sul mercato saranno fatti in attacco?

"Bisognerà vedere quello che si può fare e si può raggiungere, tutti vogliono i migliori, ma ci sono i bilanci, i procuratori e le altre società. L'importante è lavorare bene, è veramente molto lunga arrivare al 31 agosto".