La trattativa per Marco Palestra è sempre più calda, soprattutto dopo l'accelerata del Real Madrid per strappare Denzel Dumfries all'Inter esercitando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. L'Atalanta continua a chiedere 50 milioni di euro per liberare il laterale classe 2005 esploso nell'ultima annata a Cagliari, ma per abbassare la parte cash dell'offerta dalle parti di Viale della Liberazione stanno valutando anche il possibile inserimento di una contropartita tecnica gradita alla Dea e individuata in Matteo Cocchi, fresco di un cambio di agente... non casuale.

Matteo Cocchi passa alla World Soccer Agency, l'agenzia che fa capo ad Alessandro Lucci

Nelle ultime ore è arrivata infatti l'ufficialità del cambio di procura del promettente terzino mancino classe 2007. Da ora in poi a gestire gli interessi del ragazzo sarà la World Soccer Agency, l'agenzia di procuratori che fa capo ad Alessandro Lucci. Che è anche lo stesso agente di Palestra e che, come spiegato nelle scorse ore dalla nostra redazione (RILEGGI QUI) avrà un ruolo chiave nella trattativa. L'idea che circola in Viale della Liberazione per chiudere il colpo sulla fascia sarebbe di proporre 40 milioni più il cartellino di Cocchi, classe 2007 che piace ai bergamaschi, più il 5% di una futura rivendita.