Nell’allenamento di oggi, il primo in vista della partita contro la Roma, Lautaro Martinez è rientrato parzialmente in gruppo, anche se quest’ultimo è piuttosto ridotto viste le assenze dei giocatori impegnati con le Nazionali. Ma Cristian Chivu può comunque rallegrarsi perché il Toro sta cominciando a puntare l'importante sfida contro i giallorossi. Il capitano ha lavorato inizialmente con i compagni, poi ha ripreso il suo programma di riatletizzazione. Come previsto, è tornato alla Pinetina anche Marcus Thuram.