Dopo Marco Palestra, anche Oumar Solet. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter ha in mano anche il difensore centrale francese dell'Udinese, valutato sui 25 milioni di euro e per il quale si sta trattando sulla formula con il club friulano.

Solet-Inter, si ragiona sulla formula con l'Udinese

Un calciatore con caratteristiche che fanno al caso dei nerazzurri, maturate durante i primissimi anni di carriera vissuti da centrocampista. Oggi, dicono le statistiche, è il primo centrale in Serie A per conduzioni aggressive e il quarto per passaggi totali dietro Akanji, Ramon e Kalulu. Ha un contratto in scadenza nel 2027, dopo un anno e mezzo vissuto coi friulani. L'idea sarebbe quella di rinnovare l'accordo per poi consentire all'Inter di proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni molto facili, quasi un obbligo mascherato. In questo modo l'Inter avrebbe a bilancio solo i 2,4 milioni del prestito e rimanderebbe il resto dei costi all'esercizio successivo.

Difesa Inter, l'incognita Bisseck e la carta Ndicka

Per quel che riguarda la difesa bisognerà capire la situazione di Bisseck. Se davvero arriverà una proposta tale da far partire il tedesco, allora l'Inter potrebbe tuffarsi su Ndicka della Roma. Nel frattempo è stato proposto il rinnovo a cifre ridotte a De Vrij per un'altra stagione, sulle orme di quanto fatto con Mkhitaryan.