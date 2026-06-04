Il Real Madrid vuole Jose Mourinho, e non è più mistero. E dopo il grande show su sponda Blancos, arriva il chiarimento del Benfica con un comunicato. I madileni per portarlo via da Lisbona dovranno pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto. "Il Benfica informa che nella candidatura per le elezioni alla presidenza del Real Madrid CF, Florentino Pérez ha espresso la ferma intenzione di ingaggiare l'allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix qualora vincesse le elezioni per la presidenza del club, previste per il 7 giugno 2026. In tal caso, l'ingaggio avverrà per un importo di € 15.000.000, corrispondente alla clausola di rescissione del contratto di lavoro sportivo in essere".

L'ex allenatore dell'Inter del Triplete, quindi di Cristian Chivu, accoglierà Denzel Dumfries, giocatore che presto si unirà alla squadra madrilena. L'esterno olandese è stato peraltro ingaggiato dalle merengues anche su esplicita richiesta del tecnico portoghese che lo ha fortemente voluto in Spagna, sottraendolo di fatto ai nerazzurri e al suo ex terzino. Intanto, ieri, l'olandese ha espressamente chiesto di non porgli domande sulla trattativa di trasferimento dall'Inter, club che ha salutato con affetto: "Il mio periodo all'Inter mi riempie di orgoglio. Prima di tutto, andrò al Mondiale con l'Olanda per brillare. È su questo che mi sto concentrando. Poi vedremo cosa succederà" ha detto l'esterno ex PSV Eindhoven (LEGGI QUI).