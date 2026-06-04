Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe presto tingersi di bianconero. Non c'è ovviamente la Juventus nel suo destino, ma il bianconero che potrebbe attenderlo è quello del Besiktas. Dopo la separazione dal Bologna e il mancato approdo al Napoli, il tecnico è finito nel mirino della società turca, che sta continuando a spingere per convincerlo ad accettare la proposta.

Sirene turche per Italiano

Il club di Istanbul - come riportato da Sky Sport - sta intensificando i contatti con l'allenatore, individuato come primo obiettivo per la panchina della prossima stagione. Dopo i primi approcci dei giorni scorsi, il dialogo tra le parti sarebbe proseguito senza interruzioni. Si attende solo il sì definitivo del tecnico. Al momento non risultano altre pretendenti altrettanto concrete, motivo per cui il Besiktas sembra avere una corsia preferenziale.

Asllani e Italiano finalmente insieme?

Una notizia che potrebbe far piacere anche a Kristjan Asllani, seguito dal Besiktas. Italiano lo aveva seguito anche ai tempi del Bologna, con il centrocampista albanese che aveva poi preferito la pista Torino. Adesso le loro strade potrebbero finalmente congiungersi.