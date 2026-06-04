Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe presto tingersi di bianconero. Non c'è ovviamente la Juventus nel suo destino, ma il bianconero che potrebbe attenderlo è quello del Besiktas. Dopo la separazione dal Bologna e il mancato approdo al Napoli, il tecnico è finito nel mirino della società turca, che sta continuando a spingere per convincerlo ad accettare la proposta.
Sirene turche per Italiano
Il club di Istanbul - come riportato da Sky Sport - sta intensificando i contatti con l'allenatore, individuato come primo obiettivo per la panchina della prossima stagione. Dopo i primi approcci dei giorni scorsi, il dialogo tra le parti sarebbe proseguito senza interruzioni. Si attende solo il sì definitivo del tecnico. Al momento non risultano altre pretendenti altrettanto concrete, motivo per cui il Besiktas sembra avere una corsia preferenziale.
Asllani e Italiano finalmente insieme?
Una notizia che potrebbe far piacere anche a Kristjan Asllani, seguito dal Besiktas. Italiano lo aveva seguito anche ai tempi del Bologna, con il centrocampista albanese che aveva poi preferito la pista Torino. Adesso le loro strade potrebbero finalmente congiungersi.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
- 21:35 Mourinho, il Benfica: "Se il Real vuole José, ecco il costo"
- 21:20 L'agente di Bisseck: "È felice all'Inter. Col Bayern nessuna trattativa"
- 21:05 Roma, Gasperini gela l'Inter: "Può fare quello che vuole, Mancini non se ne va"
- 20:55 Italiano prima scelta per la panchina del Besiktas: voleva Asllani già a Bologna
- 20:40 A mezzanotte fuori il "film scritto e diretto da Cristian Chivu" di DAZN
- 20:25 Francia-Costa d'Avorio, le formazioni ufficiali: Thuram titolare, Bonny in panchina
- 20:10 Il Parma e Cuesta avanti insieme: arriva l'annuncio del club
- 19:56 Inter-Chivu, accordo raggiunto. Ma per l'ufficialità c'è da attendere
- 19:37 Inter premiata dal Corpo Consolare di Milano e della Lombardia
- 19:24 Altre grane per Tare: l'ex dirigente del Milan indagato per corruzione
- 19:10 Domani il calendario di Serie A 2026/27: i criteri della compilazione
- 18:55 Napoli, De Laurentiis: "Lukaku e De Bruyne? Se dovranno andare via andranno via
- 18:41 CHIVU in SEDE per 4 ORE, RINNOVO e MERCATO: cosa è SUCCESSO. ASSALTO a PALESTRA: c'è FIDUCIA!
- 18:28 Esposito, 4 gol in Nazionale prima dei 21 anni. Solo due icone meglio di lui
- 18:14 Romano: "Palestra-Inter, cresce l'ottimismo: progetto considerato prioritario"
- 18:00 Dimarco: "Chivu mi ha detto delle parole forti, così ho ritrovato la scintilla"
- 17:46 Anche Andrés alla GGWCup Exhibition-Lo Sport Femminile NON Esiste
- 17:31 videoIncontro terminato: Chivu lascia la sede dopo circa quattro ore
- 17:18 Dumfries, obiettivo Mondiale: "In partenza per gli Stati Uniti"
- 17:04 Non solo Asllani: anche Frattesi e Pavard nei discorsi Besiktas-Inter
- 16:50 Festa della Curva Nord: annunciati data e location
- 16:35 Inter-Palestra, la trattativa si infiamma? Cocchi sceglie lo stesso agente
- 16:21 Carnevali e il rapporto con Marotta: tutto nacque con atto di... fiducia
- 16:07 Da Verona - Il medico sociale Gatto saluta l'Hellas: contratto biennale con l'Inter
- 15:53 De Laurentiis: "Il Napoli non ha ancora un allenatore". Poi fissa gli obiettivi
- 15:38 Argentina-Honduras, Scaloni mischia le carte: Lautaro confermato dal 1'
- 15:23 Sky - Spinaccè, interesse dall'estero e non solo: spuntano due club italiani
- 15:10 Nazionale, Palestra lascia Coverciano: salta l'amichevole con la Grecia
- 14:56 fcinAsllani-Besiktas, manca un tassello chiave: il punto sul riscatto
- 14:43 De Vrij sempre più orientato ad accettare l'offerta dell'Inter
- 14:30 Paesi Bassi senza Dumfries ko con l'Algeria, Koeman: "Campanello d'allarme"
- 14:19 Palestra all'Inter, per i bookies è ormai in dirittura d'arrivo
- 14:07 UFFICIALE - Conte non è più l'allenatore del Napoli
- 13:59 Polonia, Zielinski: "Ricarichiamo le batterie, poi penseremo agli impegni di settembre"
- 13:49 SM - L'Atalanta chiede 60 milioni per Palestra, ma l'Inter è fiduciosa
- 13:38 De Roon: "Gasperini male all'Inter? Tanti campioni pensavano non servisse il suo lavoro"
- 13:30 VIDEO Sky Sport - Inter, Cristian Chivu arrivato in sede
- 13:29 Dodò tra le alternative se l'Inter non arriva a Palestra
- 13:21 Gli occhi del Mantova su Lavelli. L'Inter ha le idee chiare
- 13:11 FOTO - Stasera Francia-Costa d'Avorio: l'incontro tra Thuram e Bonny
- 13:05 Moretto: "Inter-Provedel, c'è l'accordo. Frattesi-Roma pista da seguire"
- 13:00 Dall'Inter al Mondiale: Vieri intervista Dumfries, Sucic e De Vrij
- 12:50 Ecco perché Palestra all'Inter sarebbe un'operazione sostenibile
- 12:41 Esposito: "Ho ripensato al rigore di Zenica, col Lussemburgo ho messo 'cattiveria'"
- 12:32 L'Inter riparte dalla difesa: tutto ruota intorno a Bisseck
- 12:23 Solet, stretta di mano virtuale con l'Inter. Ora la quadra tra i club
- 12:14 Reijnders: "Dumfries merita il Real, ci siamo congratulati tutti con lui"
- 12:00 videoPALESTRA: sale l'OTTIMISMO in casa INTER. E lui ha messi i NERAZZURRI in cima alle PREFERENZE
- 11:47 Capello: "Solet? L'ho osservato, gli cambierei ruolo"
- 11:45 Dumfries: "Il mio periodo all'Inter mi riempie d'orgoglio. Real? No comment"
- 11:34 Corsera - Palestra, anche City e Juve in corsa. Ma per i bianconeri...
- 11:30 Dumfries-Real, Koeman 'ufficializza': "Ha svolto le visite mediche vicino a Zeist"
- 11:20 Reginaldo: "Capirei per Dumfries, ma 50 milioni per Palestra sono troppi"
- 11:06 UFFICIALE - Un'altra stagione all'Inter per Olivia Schough
- 10:52 TS - Inter, se sfuma Palestra si torna su Ndoye: il punto
- 10:38 Solet verso il cambio di agente. Ma con l'Inter nessun problema
- 10:24 Il Giorno - Cocchi contropartita per Palestra? La posizione dell'U23 interista
- 10:10 Sky - Berenbruch cercato dalla A: un club spinge per il centrocampista
- 09:56 InterNazionali - Italia sulle spalle di Esposito: stesso voto sui tre "sportivi"
- 09:42 Zielinski: "Spiace per Dumfries, ma non si rifiutano certe offerte. Palestra..."
- 09:28 Il Messaggero - Provedel, vertice tra Lazio e agente: incognita Mandas
- 09:18 La Stampa - Intrecci Inter-Juve, cambio di maglia per due esterni?
- 09:08 CdS - Provedel, incontro con Gattuso a Formello: futuro in bilico
- 08:54 Borja Valero: "Convinsi Conte con la terapia. Potevo giocare per gli azzurri. Nainggolan? Dico che..."
- 08:40 CdS - Maxi spesa per gli italiani, Inter mai pentita: nemmeno con Frattesi
- 08:30 CdS - Palestra-Inter in tempi brevi. Ci prova anche la Juve, ma...
- 08:20 TS - Chivu-Inter, annuncio a giorni: ecco cosa si aspetta il tecnico
- 08:10 GdS - Solet, l'Inter "rimanda" i costi: i dettagli dell'operazione
- 08:00 GdS - Palestra verso l'Inter: no alla Premier. E i nerazzurri alzano l'offerta
- 00:16 L'Inter ha fissato il suo budget per Provedel