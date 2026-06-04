Intercettato da Sportitalia, il procuratore Giovanni Branchini, storico agente di mercato del panorama calcistico italiano e internazionale che cura oggi gli interessi del difensore dell'Inter, Yann Bisseck, ha risposto all'emittente televisiva, anche un po' stizzito, in merito alle voci che recentemente sono circolate sul suo assistito, fresco di doblete con i nerazzurri.

"Io continuo a leggere interesse del Bayern, che non è vero", ha prontamente detto Branchini che poi con un pizzico di polemica aggiunge: "Ma, tanto oggi, quello che si legge troppe volte non è vero e ci abbiamo fatto tutti l'abitudine", tra l'ironico e l'amaro prima di tornare poi su Bisseck, andato in vacanza e al momento occupato a rilassarsi dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per il Mondiale dal ct della Germania, Julian Nagelsmann. E a proposito di Germania, l'agente torna sui rumors che hanno spiattellato in prima pagina un presunto flirt tra il difensore tedesco e bavaresi: "No, non c'è assolutamente niente in ballo. Bisseck è contento a Milano, è un giocatore che chiaramente si è proposto e potrebbero arrivare delle proposte. Ma ad oggi non c'è nessunissima trattativa in ballo" ha concluso, mettendo dunque un momentaneo punto sulla questione. Momentaneo, tenendo conto delle parole espresse dall'agente che comunque non ha parlato di chiusura definitiva.