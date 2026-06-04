Intercettato da Sportitalia, il procuratore Giovanni Branchini, storico agente di mercato del panorama calcistico italiano e internazionale che cura oggi gli interessi del difensore dell'Inter, Yann Bisseck, ha risposto all'emittente televisiva, anche un po' stizzito, in merito alle voci che recentemente sono circolate sul suo assistito, fresco di doblete con i nerazzurri.

"Io continuo a leggere interesse del Bayern, che non è vero", ha prontamente detto Branchini che poi con un pizzico di polemica aggiunge: "Ma, tanto oggi, quello che si legge troppe volte non è vero e ci abbiamo fatto tutti l'abitudine", tra l'ironico e l'amaro prima di tornare poi su Bisseck, andato in vacanza e al momento occupato a rilassarsi dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per il Mondiale dal ct della Germania, Julian Nagelsmann. E a proposito di Germania, l'agente torna sui rumors che hanno spiattellato in prima pagina un presunto flirt tra il difensore tedesco e bavaresi: "No, non c'è assolutamente niente in ballo. Bisseck è contento a Milano, è un giocatore che chiaramente si è proposto e potrebbero arrivare delle proposte. Ma ad oggi non c'è nessunissima trattativa in ballo" ha concluso, mettendo dunque un momentaneo punto sulla questione. Momentaneo, tenendo conto delle parole espresse dall'agente che comunque non ha parlato di chiusura definitiva.

Sezione: Focus / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 21:20
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi