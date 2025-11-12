Oggi, dopo due giorni di pausa, sono ripresi i lavori dell'Inter al 'BPER Training Centre di Appiano Gentile': agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff, il gruppo, senza gli undici giocatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali, hanno svolto la prima seduta di allenamento della settimana. Presenti, tra gli altri, Marcus Thuram che sfrutterà questi giorni per riprendere la miglior condizione fisica in vista del derby dopo i due cammei fatti con Kairat e Lazio.