A qualche settimana dalla fine della stagione dell'Inter, le emozioni della cavalcata Doblete della squadra di Cristian Chivu non sono finite. A farle rivivere a tutti i tifosi del Biscione è DAZN che a mezzanotte di domani lancerà il film sulla stagione dell'ex terzino nerazzurro, oggi al comando della sua Beneamata. Esce 'La migliore versione di noi', "un film scritto e diretto da Cristian Chivu", come scrive DAZN nel lancio social.

Un film scritto e diretto da Cristian Chivu.

"La migliore versione di noi", a mezzanotte su #DAZN. pic.twitter.com/DCvObYEWPo — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 4, 2026