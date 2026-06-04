A qualche settimana dalla fine della stagione dell'Inter, le emozioni della cavalcata Doblete della squadra di Cristian Chivu non sono finite. A farle rivivere a tutti i tifosi del Biscione è DAZN che a mezzanotte di domani lancerà il film sulla stagione dell'ex terzino nerazzurro, oggi al comando della sua Beneamata. Esce 'La migliore versione di noi', "un film scritto e diretto da Cristian Chivu", come scrive DAZN nel lancio social.
Un film scritto e diretto da Cristian Chivu.— DAZN Italia (@DAZN_IT) June 4, 2026
"La migliore versione di noi", a mezzanotte su #DAZN. pic.twitter.com/DCvObYEWPo
Sezione: News / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 20:40
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi
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