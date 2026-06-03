Domani, la Nazionale italiana Under 17 tornerà in campo, al Lilleküla Stadium di Tallinn, con il grande obiettivo di qualificarsi alla finale dell'Europeo di categoria. Per farlo, gli azzurrini dovranno superare i pari età della Spagna, in una sfida che il tecnico Daniele Franceschini ha inquadrato così in conferenza stampa: “Ho detto ai miei ragazzi di non pensare all’avversario, come faccio sempre. La Spagna è certamente una squadra forte, di grande qualità e con individualità importanti, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e sul percorso che abbiamo compiuto finora. Vorrei vedere una squadra libera e spensierata, capace di godersi un momento importante del proprio percorso di crescita come una semifinale europea. Oltre all’aspetto tattico, che abbiamo curato nei minimi dettagli insieme allo staff - ha concluso Franceschini -. sarà fondamentale anche l’approccio mentale con cui arriveremo a questa partita. Sono convinto che i ragazzi sapranno esprimersi al meglio delle loro potenzialità".

Gli azzurrini sono arrivati a questo punto della competizione grazie al primo posto nel girone ottenuto dopo il pareggio pirotecnico contro la Danimarca, un 3-3 nel quale ha messo la sua firma anche l'interista Andrea Donato.