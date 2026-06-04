In questi minuti, come testimoniato su X dal giornalista di Sky Sport Andrea Paventi, Cristian Chivu ha raggiunto la sede dell'Inter, in Viale della Liberazione, a Milano. "Sarà il giorno della firma?", si è chiesto Paventi riferendosi all'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028, con possibilità di estensione per un'ulteriore stagione in favore del club, ormai sul tavolo da settimane, che attende solo di essere ratificato. Come ha spiegato a più riprese Beppe Marotta, presidente dell'Inter.

Questa è la seconda visita nel quartier generale nerazzurro in pochi giorni per il tecnico romeno, che già lo scorso 19 maggio, dopo la stagione conclusa vincendo il double, aveva incontrato la dirigenza per gettare le basi in vista della prossima annata.