L'MVP della Serie A non poteva che essere anche MVP del Pallone d'Oro Nerazzurro. Federico Dimarco si aggiudica la quindicesima edizione del premio, che si basa sulle votazioni dei lettori di FcInterNews.it nell'arco di tutta la stagione e che riguarda tutte le competizioni in cui l'Inter è impegnata. L'esterno milanese, arrivato terzo, alle spalle di Lautaro Martinez e Piotr Zielinski nella regular season, ha stravinto il playoff contro i due 'rivali' sopra citati, ottenendo un eloquente 73,5% al termine del sondaggio finale. Riassunto così come segue:

Lautaro Martinez 19.52%

Piotr Zielinski 6.95%

Federico Dimarco 73.53%



Il voto finale, come accade nei format tv su hotel e ristoranti, ribalta dunqque la classifica momentanea e premia chi ha convinto di più agli occhi dei tifosi interisti nell'annata che ha visto la squadra conquistare il 21esimo Scudetto e la decima Coppa Italia della sua storia. E in una stagione del genere è anche un piacere che a essere eletto migliore in campo sia stato un prodotto della Cantera nerazzurra, che ormai va considerato un top a livello internazionale nel suo ruolo.

Dal lontano 2011/12, quando a vincere nella prima edizione del Pallone d'Oro Nerazzurro fu il capitano per eccellenza, Javier Zanetti, si sono alternati grandi giocatori che hanno trascinato l'Inter nel corso degli anni. Dimarco è un degno erede di questo gruppo e merita il riconoscimento assegnatogli dai tifosi stessi, la miglior giuria possibile.