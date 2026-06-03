L'Atalanta ha definitivamente chiuso l'operazione Ederson con il Manchester United. Come racconta Fabrizio Romano, la Dea riceverà 40 milioni fissi più 5 di bonus, nonostante il giocatore avesse solo un anno di contratto. L'operazione è stata ritardata di qualche giorno semplicemente per consentire al nuovo direttore sportivo, Cristian Giuntoli, di insediarsi nella società atalantina, che lo ha scelto per sostituire D'Amico.

Ederson, l'Inter ci ha provato prima del Manchester United

Il retroscena raccontato dal giornalista in un video sul suo canale Youtube riguarda l'Inter. La società nerazzurra, infatti, a marzo aveva chiesto delle informazioni, ma non avrebbe speso mai 45 milioni di euro per un calciatore a scadenza tra un anno. In Inghilterra i budget sono diversi e quindi Ederson andrà ai Red Devils.