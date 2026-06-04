Per un ex calciatore del Cagliari come Palestra (sebbene in prestito dall'Atalanta) che potrebbe arrivare all'Inter ce n'è uno in nerazzurro che potrebbe finire in Sardegna. Si tratta di Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 che ha fatto faville in Primavera fino a due anni e che nell'ultima stagione è stato utilizzato nell'Inter Under 23 in Serie C. Un'annata condizionata da un grave infortunio che gli ha fatto cominciare il lavoro sul campo ben più tardi rispetto a tutti i compagni, ma che evidentemente non ha scalfito la buona impressione destata negli anni precedenti presso gli addetti ai lavori.

Berenbruch, arriva l'interesse del Cagliari

A riprova di ciò, arrivano notizie sul futuro del ragazzo che vedono il Cagliari interessati a prenderlo. Secondo Sky Sport, i sardi stanno spingendo per averlo. Si erano interessati al centrocampista già lo scorso gennaio, ora sono tornati alla carica, anche se non è specificata alcuna formula o ipotesi di trattativa con l'Inter. Berenbruch, si specifica, viene da un campionato in cui ha realizzato un gol e un assist in ventisette presenze in C.