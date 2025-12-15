Giornata di riposo oggi alla Pinetina dopo la vittoria dell'Inter sul Genoa. I cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile restano aperti solo per i giocatori al momento indisponibili, al fine di permettere loro di proseguire il lavoro di recupero. Da domani, si comincerà a pensare all'impegno in Supercoppa Italiana, con l'Inter che prenderà il volo per l'Arabia Saudita mercoledì 17 dicembre, un giorno dopo le restanti partecipanti che invece raggiungeranno Riad già domani. 

Sezione: Da Appiano / Data: Lun 15 dicembre 2025 alle 11:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
