E' cominciata pochi minuti fa la missione Mondiale della Nazionale dei Paesi Bassi che, all'indomani della sconfitta in amichevole contro l'Algeria, al De Kuip di Rotterdam, si è imbarcata verso gli Stati Uniti. Una volta arrivata sul suolo americano, la squadra Orange prenderà confidenza con il fuso orario, il clima e i campi d'allenamento prima di fare il suo debutto nella competizione che è previsto per domenica 14 giugno, alle 22 italiane, contro il Giappone.

"Off to USA", ha scritto prima della partenza Denzel Dumfries. Il cui unico focus ora è rivolto al Mondiale, come spiegato nell'intervista al De Telegraaf nella quale non ha voluto commentare le voci di mercato circa un suo imminente approdo al Real Madrid: "Non posso commentare . Il mio periodo all'Inter mi riempie di orgoglio. Prima di tutto, andrò al Mondiale con l'Olanda per brillare. È su questo che mi sto concentrando. Poi vedremo cosa succederà. Si ha sempre qualcosa da dimostrare a se stessi. Ma in un Mondiale come questo, non ci si concentra su se stessi, bensì sui compagni di squadra e sul processo all'interno della squadra. È un onore partecipare al Mondiale, il mio unico pensiero è andarci per vincere", ha spiegato il laterale dell'Inter. Che ieri, lo ricordiamo, ha svolto le visite mediche per conto dei blancos, come confermato dal ct Ronald Koeman ieri sera.