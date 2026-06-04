Se Oumar Solet sembra ormai un innesto in dirittura d'arrivo per l'Inter, la retroguardia nerazzurra rimane il reparto più al centro delle voci di mercato in questo momento. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, la società aspetta una risposta da Stefan de Vrij alla proposta di un rinnovo di un’altra stagione a stipendio ridotto (un’offerta simile a quella recapitata a Henrikh Mkhitaryan e già accettata dall’armeno) e la situazione di Yann Bisseck rimane ad oggi un punto interrogativo.

TUTTO RUOTA INTORNO A BISSECK

Il tedesco infatti è al centro dell'interesse del Bayern Monaco e se dalla Germania, o altrove, arrivasse l'offerta giusta per lui e per l'Inter allora bisognerebbe trovare un sostituto. La prima pista di mercato porterebbe a Evan N'Dicka della Roma, ricordando sempre che i giallorossi devono realizzare significative plusvalenze entro il 30 giugno.

Sezione: Mercato / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 12:32
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.