Denzel Dumfries si avvicina a grandi passi al Real Madrid. Dopo le indiscrezioni riportate nella giornata di ieri, in questi minuti Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento importante sulla trattativa, parlando di visite mediche completate dal giocatore per conto dei blancos, in Olanda, dove si trova con la sua Nazionale (oggi non gioca il test match con l'Algeria perché squalificato).

Gli spagnoli - spiega il giornalista - hanno informato l'Inter che pagheranno la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, mentre l'annuncio ufficiale del trasferimento è previsto dopo le elezioni presidenziali in casa merengues

Attorno a mezzogiorno, la giornalista Noa Vahle di Vandaag Inside aveva parlato di visite mediche svolte in mattinata da Dumfries, che poi sarebbe tornato nel ritiro degli Orange per la partita delle 20.45. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 21:35 / Fonte: Fabrizio Romano e Voetbalprimeur.be
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.