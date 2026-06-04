Radiomercato ormai dà Oumar Solet quasi per fatto all'Inter, visto che per concludere l'operazione non resterebbe che prolungare il contratto con l'Udinese in scadenza tra un anno e poi perfezionare il prestito con obbligo di riscatto tra i due club, decidendo la valutazione finale che dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro. Con il difensore francese nessun problema sul contratto, un quinquennale da 2,4 milioni netti a stagione che avrebbe già accettato. In attesa che i tasselli del puzzle vadano al loro posto, la novità su Solet potrebbe essere sia personale sia professionale.

CAMBIO DI AGENZIA

Infatti, come riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira, l'ex Salisburgo starebbe valutando concretamente un cambio di agente. Attualmente i suoi interessi sono gestiti dall'agenzia di Gordon Stipic, lo stesso manager di Hakan Calhanoglu. Ma presto a occuparsi del classe 2000 transalpino potrebbe essere Gabriele Giuffrida. Ad ogni modo, questo cambio di agente non influirà sugli accordi già presi con l'Inter, mantenendo lo status quo raggiunto in questa fase. Solet rimane la prima scelta per la difesa e anche le condizioni finanziarie che i nerazzurri stanno discutendo con l'Udinese sono in perfetta linea con la strategia di mercato estiva, peerché permetterebbero di posticipare l'investimento al 2027.