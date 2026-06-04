Nuovo prodotto editoriale per Betsson Sport, che arricchisce il proprio palinsesto con 'Pride of a Nation', un format di approfondimento ora disponibile sulla piattaforma. Il primo episodio vede l'ex attaccante Christian Vieri nella veste di conduttore per un dialogo aperto e informale con tre figure di spicco del panorama calcistico internazionale, tutti nerazzurri nel momento della realizzazione del video: Denzel Dumfries, Petar Sucic e Stefan de Vrij. Al centro del confronto c'è il palcoscenico più ambito da ogni professionista, la Coppa del Mondo, raccontata attraverso le esperienze dirette e le aspettative dei protagonisti. Non senza parlare anche di Inter. L’intera puntata è visibile sul canale YouTube di Betsson Sport.
EMOZIONE MONDIALE
La conversazione prende il via dalle impressioni generali sull'imminente Coppa del Mondo, descritta da Denzel Dumfries come "la più grande scena possibile”. L'esterno, ormai prossimo a trasferirsi al Real Madrid, ribadisce infatti quanto sia "un onore giocare per il Paese, andare lì per vincere, cercare di vincere. Ci aspettiamo un bel torneo, è molto speciale". Il confronto si sposta rapidamente sul significato profondo della competizione: è lo stesso Vieri a sintetizzare questa emozione spiegando che "quando si è bambini si vuole giocare la Coppa del Mondo. È il sogno più grande. E quando ci siete, è l'ultimo sogno, anche se non lo vincete". Un traguardo che rappresenta il culmine di una carriera, ma anche un preciso dovere emotivo verso i tifosi.
DA MODRIC A DESCHAMPS
Spostando l'attenzione sui fuoriclasse che continuano a plasmare il calcio moderno, Petar Sucic esprime una profonda ammirazione per il compagno di nazionale Luka Modric: "È incredibile. Ho giocato per un anno e mezzo con lui, e in ogni partita è stato facile per me giocare con lui. Ha tantissime qualità sul campo ed è un giocatore intelligente". Parlando di chi potrebbe stupire nel prossimo torneo, Stefan de Vrij non ha dubbi e punta tutto sulla propria nazionale, di cui purtroppo non farà parte nella competizione: "Direi l'Olanda, perché sono convinto di vincere". Il difensore ha poi aggiunto: "Non penso che molti siano convinti di vincere", sottolineando però la sua estrema fiducia: "Credo che vinceremo, quindi sarà una sorpresa". Rimanendo in tema di grandi figure della Coppa del Mondo, De Vrij ha indicato chiaramente il suo punto di riferimento tra le panchine: "Può essere solo una persona, no? Deschamps". Il motivo della sua scelta è insindacabile: "Ha vinto come giocatore e come allenatore, è una leggenda".
FIDUCIA NELL'ARGENTINA
L'attenzione si è poi spostata sui grandi avversari e sulle sfide sognate, Sucic rivela una precisa ambizione personale: "Direi l'Argentina. Voglio vedere Messi nella vita, sul campo. È stupendo". Proprio in merito al numero dieci argentino, giunto alla soglia dei 38 anni, i tre elaborano un'analisi congiunta e lucida sulla solidità della squadra sudamericana. "Hanno un'ottima squadra, un fuoriclasse e un gruppo forte", ha affermato Dumfries. "Penso che siano tra i favoriti, ovviamente. Staremo a vedere: come abbiamo detto prima, questa Coppa del Mondo rappresenterà una sfida per ogni Nazionale per via della condizione fisica, del clima e dei tempi di recupero. Credo che questo Mondiale dipenderà da molti fattori, ma l'Argentina resta indubbiamente tra le favorite. Puntano ad arrivare fino in fondo". A fargli eco, De Vrij ha dichiarato: "Sono d'accordo. Hanno un grande leader che li guida nel migliore dei modi. In campo lavorano l'uno per l'altro, hanno una mentalità incredibile, tanta voglia di vincere e sono molto orgogliosi del proprio Paese". Infine, Sucic ha concluso: "Come diceva Denzel, tutti possiamo imparare dalla loro passione. Ovviamente hanno le carte in regola per arrivare in finale, ma tutte le squadre si alleneranno e si prepareranno al meglio per giocarsela".
L'analisi si chiude con una disamina delle formazioni storicamente più temibili, concentrandosi in particolare sul potenziale del Brasile guidato dall'esperienza di Carlo Ancelotti. Anche in questo Dumfries concorda pienamente sulle insidie poste dalla nazionale verdeoro: "Il Brasile è sempre stato il Brasile. Hanno tantissima qualità. Non hanno i nomi che avevano in passato e ciò lo rende molto pericoloso. Potranno sorprenderci e creare qualcosa sul torneo. Penso che sia uno dei favoriti per sempre".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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