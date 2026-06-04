Denzel Dumfries non ha alcuna voglia di commentare le voci insistenti di mercato secondo le quali sarebbe ormai a un passo dal trasferimento al Real Madrid, club per conto del quale ha svolto le visite mediche nella mattinata di ieri, come confermato da Ronald Koeman, CT della Nazionale dei Paesi Bassi, dopo l'amichevole con l'Algeria. "Il Real? No, prendiamola con leggerezza. Non posso commentare - ha spiegato il laterale degli Orange a De Telegraaf -. Il mio periodo all'Inter mi riempie di orgoglio. Prima di tutto, andrò al Mondiale con l'Olanda per brillare. È su questo che mi sto concentrando. Poi vedremo cosa succederà".

Insomma, in questi giorni, Dumfries ha in testa principalmente il Mondiale, rassegna in cui vuole lasciare il segno: "Si ha sempre qualcosa da dimostrare a se stessi. Ma in un Mondiale come questo, non ci si concentra su se stessi, bensì sui compagni di squadra e sul processo all'interno della squadra. È un onore partecipare al Mondiale, il mio unico pensiero è andarci per vincere".