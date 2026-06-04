Sarebbero spuntati anche i nomi di Davide Frattesi e Benjamin Pavard nell'ambito dei discorsi tra Inter e Besiktas sul futuro di Kristjan Asllani, nell'ultima stagione in prestito in Turchia (CLICCA QUI per leggere il punto della nostra redazione sul centrocampista albanese). A lanciare la novità dalla Turchia ci pensa Fanatik riferendo che il Biscione, impegnato in una ristrutturazione della rosa, abbia offerto alcuni giocatori importanti alla società bianconera.

Frattesi a caccia di continuità: due scenari

Il centrocampista, accostato anche alla Roma come in ogni sessione di mercato, è destinato all'addio al club nerazzurro che - stando alle informazioni raccolte dai colleghi turchi - potrebbe rinunciare all'elevata cifra richiesta in precedenza per il suo cartellino: il Besiktas potrebbe valutare un possibile prestito o un acquisto a titolo definitivo, con la seconda opzione che sarebbe ovviamente accolta con maggior favore dal club di Viale della Liberazione che vuole monetizzare per investire in entrata.

Idea Pavard, ma ancora nessuna trattativa

Un'altro nome finito nei discorsi tra le due società è quello di Pavard, reduce dalla sfortunata e deludente esperienza in prestito al Marsiglia e sotto contratto con l'Inter fino al 2028. Il francese ex Bayern Monaco "avrebbe un costo annuo molto elevato e il Besiktas starebbe valutando attentamente le condizioni del trasferimento. Tuttavia, al momento non sembra esserci alcuna offerta ufficiale", si legge sul portale turco. Dopo il mancato riscatto da parte dell'OM, l'Inter spera di concludere una cessione a titolo definitivo.