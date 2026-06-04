Alle 21:10 la Francia scende in campo in amichevole contro la Costa d'Avorio. Didier Deschamps ha deciso di affidarsi in attacco al nerazzurro neo campione d'Italia Marcus Thuram, che agirà nel terzetto con Olisé e Cherki alle spalle di Mbappé. Partirà dalla panchina, invece, l'altro interista in campo questa sera, Ange-Yoan Bonny, che va comunque a caccia dell'esordio con la maglia della Costa D'Avorio dopo la sua prima convocazione in assoluto

Le formazioni ufficiali di Francia-Costa D'Avorio

FRANCIA: Maignan; Kounde, Upamecano, Konate, Theo; Tchouameni, Rabiot; Olisé, Cherki, Thuram; Mbappé.

COSTA D'AVORIO: Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diomande, Kessié, S. Fofana, Adingra; Wahi, Diakite.

Sezione: Focus / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 20:25
Autore: Ludovica Ferrante
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