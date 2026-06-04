Oumar Solet è uno dei nomi più gettonati per il mercato in entrata dell'Inter, che in difesa perderà alcune pedine. Sicuramente Francesco Acerbi e il jolly Matteo Darmian, mentre per De Vrij bisognerà attendere una risposta rispetto alla possibilità di un rinnovo di contratto (proposto dai nerazzurri nei giorni scorsi a cifre ribassate rispetto all'accordo attuale).

L'impiego di Solet: un'analisi di Fabio Capello

Riguardo all'impiego del centrale francese, che all'Udinese ha dimostrato di sapersi districare in più posizioni, è arrivato però un parere particolare da parte di Fabio Capello, una lunga carriera da allenatore e commissario tecnico alle spalle, oggi commentatore per Sky Sport.

"Io Solet l’ho seguito attentamente: era piaciuto a inizio campionato, poi si è disorientato. Penso che possa essere come Desailly: io lo metterei davanti alla difesa. Quando ha la palla sa fare tante cose e potrebbe occupare una nuova posizione", ha dichiarato lo stesso Capello riguardo al giocatore francese, da un anno e mezzo in Friuli dopo l'esperienza al Salisburgo.