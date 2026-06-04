In attesa che inizi il Mondiale, il calcio viene letteralmente calamitato dalle notizie, dai rumors e dagli annunci ufficiali di mercato. In tal senso, nel corso di un'intervista a News.superscommesse.it, l'ex attaccante Reginaldo ha parlato dell'operazione più discussa in questa fase storica almeno per quanto riguarda il pallone italiano, quella che potrebbe portare nei prossimi giorni il laterale classe 2005 Marco Palestra dall'Atalanta all'Inter.

Troppi 50 milioni

“Penso che cifre simili stiano rovinando il calcio, già da un bel po'. Si tratta di un terzino ancora molto giovane, ha dimostrato di valere e ha margini di miglioramento, non lo dubito, ma è un giocatore che ha fatto bene soltanto per una stagione. Quando era all'Atalanta, nonostante Gasperini si fosse accorto del suo valore, non ha quasi mai giocato, considerando che c'erano Zappacosta e Toloi che ricoprivano il suo stesso ruolo. Non nego che ha fatto una bella stagione al Cagliari, ma ha giocato in una squadra con l'obiettivo della salvezza. Valutarlo 50 milioni, per me, è davvero troppo; se fossero stati spesi per prendere Dumfries, uno che sta dimostrando da anni la sua forza a certi livelli e può farlo ancora per un bel po', potrei comprenderlo, ma non spenderei tutti quei soldi per Palestra”.