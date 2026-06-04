Il Parma e l’allenatore Carlos Cuesta proseguiranno il loro percorso anche nella prossima stagione. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social del club, che ha confermato la continuità tecnica.

Ripartenza fissata al 13 luglio

Il club emiliano ha dato appuntamento ai tifosi al 13 luglio, data in cui inizierà ufficialmente la preparazione a Collecchio in vista del nuovo campionato.

Scelta condivisa nonostante le offerte

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la decisione è arrivata nonostante alcune proposte dall’estero per il tecnico, che ha scelto di restare a Parma.

Possibile rinnovo in arrivo

Dopo la conferma della permanenza, le parti starebbero ora lavorando anche a un possibile rinnovo contrattuale per consolidare ulteriormente il progetto tecnico.