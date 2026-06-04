All’indomani del successo nell’amichevole contro il Lussemburgo, la Nazionale italiana è rientrata a Coverciano, dove questo pomeriggio svolgerà, al Centro Tecnico Federale, una seduta di allenamento a porte chiuse in vista del test con la Grecia. in programma domenica 7 giugno (ore 21 italiane, le 22 locali – diretta su Rai 1) al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta. Sfida alla quale non parteciperà Marco Palestra, che ha lasciato il raduno, in accordo con il proprio club, dopo essere stato dichiarato indisponibile dallo staff medico azzurro. 

L’ELENCO DEI CONVOCATI: 

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

Sezione: Focus / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 15:10 / Fonte: figc.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.