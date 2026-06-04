Ieri sera, Ronald Koeman ha praticamente ufficializzato il passaggio di Denzel Dumfries dall'Inter al Real Madrid, poche ore dopo che si era sparsa l'indiscrezione delle visite mediche già effettuate dal laterale della nazionale dei Paesi Bassi in patria proprio per conto dei blancos. "Si è sottoposto alle visite mediche vicino a Zeist (quartier generale della nazionale olandese, ndr), sì. Non so se l'accordo sia definitivo - ha detto il ct degli Orange in conferenza stampa dopo l'amichevole con l'Algeria -. Se si concretizzasse, sarebbe un qualcosa di fantastico. Se c'è qualcuno che se lo merita, questo è Dumfries. Anche se avrei preferito vederlo andare al Barcellona", la battuta di Koeman, che è legato fortemente al mondo blaugrana essendoci stato prima da giocatore e poi da allenatore. 

Sezione: Copertina / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 11:30 / Fonte: voetbalprimeur.nl
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.