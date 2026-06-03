L'Inter ha presentato la sua prima proposta all'Atalanta per Marco Palestra, 40 milioni più 5 di bonus, ricevendo al momento un "no" da parte della Dea, che chiede di arrivare a quota 50 milioni. Secondo il Corriere dello Sport, l'intenzione di Cristiano Giuntoli, nuovo ds della Dea, è quella di scatenare un'asta in grado di coinvolgere quanti più club di Premier possibile, visto l'alto interesse generato dall'ultima stagione disputata a Cagliari.

Palestra-Inter, i nerazzurri al lavoro sul giocatore

E allora l'Inter ha deciso di cambiare strategia, lavorando sul fronte del giocatore per ottenere la sua preferenza. Secondo il quotidiano, potrebbe trovare terreno fertile. Palestra non vorrebbe infatti trasferirsi al Newcastle, che in Premier naviga nelle acque di metà classifica. La situazione potrebbe essere diversa col Manchester City, ma bisognerebbe comunque riflettere sullo spazio che potrebbe trovare, mentre all'Inter si è aperto uno spazio che consentirebbe di essere titolare nella squadra campione d'Italia.

Palestra-Inter, la possiible contropartita

Nella trattativa, come emerso nella giornata di ieri, potrebbe essere inserito come contropartita tecnica Matteo Cocchi, terzino sinistro di 19 anni che ha giocato tutta la stagione nell'Under 23 e ha già debuttato in prima squadra con Cristian Chivu. In ogni caso i tempi per una nuova mossa da parte della dirigenza interista verso l'Atalanta non sembrano così immediati.