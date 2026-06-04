Cresce l’ottimismo dell’Inter nella corsa a Marco Palestra, talento del Cagliari sondato anche dalla Juventus e dalla Premier League. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, dopo i contatti di oggi il club nerazzurro ha grande fiducia, almeno per quel che concerne il lato del giocatore.

Priorità al progetto nerazzurro

L’Inter sente che sia il giocatore che il suo entourage al momento considerano prioritario il progetto nerazzurro. Al momento Palestra non ha chiuso tout-court alla Premier League, eccezion fatta per il no al Newcastle, ma l’Inter ha una corsia preferenziale. Occhio però alla concorrenza del Manchester City di Enzo Maresca che lo segue ormai da mesi.

C'è ancora distanza con l'Atalanta

Resta da colmare la distanza economica con l’Atalanta: la Dea chiede oltre 50 milioni di euro, l’Inter al momento è ferma a 40-42. Si continua comunque a trattare.