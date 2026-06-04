Cristian Chivu e l'Inter avanti insieme. "Accordo raggiunto per il rinnovo fino al 2028", fa sapere Gianluca Di Marzio dopo le quasi 4 ore di vertice in Viale della Liberazione tra il tecnico dei campioni d'Italia e la dirigenza. L'esperto di mercato, tramite i canali social sottolinea praticamente l'ovvio 'non detto'.

Al decimo piano del The Corner si è discusso per quasi un intero pomeriggio sì del progetto tecnico con tanto di punto di mercato ma anche del prolungamento dello stesso Chivu. L'intesa è stata raggiunta e tra l'ex terzino nerazzurro e la sua Beneramata la stretta di mano è arrivata per un prolungamento biennale con adeguamento dell'ingaggio. Il prolungamento sarà di un anno rispetto al precedente accordo e la nuova deadline verrà formalizzato al rientro dalle sue vacanze.

Manca ancora anche la firma e l'annuncio ufficiale, secondo Sportmediaset, coinciderà probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma e verrà dato dal presidente Marotta. E a proposito di dettagli svelati da SM l'ingaggio dell'allenatore verrà ritoccato fino a 4 milioni di euro a stagione.