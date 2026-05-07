Come ampiamente previsto, Luis Henrique oggi è tornato a lavorare con il gruppo e si candida peer una convocazione per Lazio-Inter di sabato 9 maggio, anticipo della finale di Coppa Italia del 13 maggio. Diversa invece la situazione di Hakan Calhanoglu, che ha ancora svolto una seduta a parte e vede sempre più distante la sua partecipazione all'ultimo atto della competizione nazionale di mercoledì prossimo. 

Come sottolinea Matteo Barzaghi di Sky, anche Pio Esposito non è al meglio. L'attaccante non ha ancora smaltito del tutto il dolore alla schiena accusato contro il Parma e che ha costretto Cristian Chivu a sostituirlo con Ange Bonny all'intervallo. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno.

Intanto proprio il francese si candida a una maglia da titolare per sabato all'Olimpico, in un undici che prevederà alcune rotazioni ma non vedrà la formazione titolare stravolta.

Sezione: Da Appiano / Data: Gio 07 maggio 2026 alle 14:16
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.