Come ampiamente previsto, Luis Henrique oggi è tornato a lavorare con il gruppo e si candida peer una convocazione per Lazio-Inter di sabato 9 maggio, anticipo della finale di Coppa Italia del 13 maggio. Diversa invece la situazione di Hakan Calhanoglu, che ha ancora svolto una seduta a parte e vede sempre più distante la sua partecipazione all'ultimo atto della competizione nazionale di mercoledì prossimo.
Come sottolinea Matteo Barzaghi di Sky, anche Pio Esposito non è al meglio. L'attaccante non ha ancora smaltito del tutto il dolore alla schiena accusato contro il Parma e che ha costretto Cristian Chivu a sostituirlo con Ange Bonny all'intervallo. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno.
Intanto proprio il francese si candida a una maglia da titolare per sabato all'Olimpico, in un undici che prevederà alcune rotazioni ma non vedrà la formazione titolare stravolta.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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