Marco Palestra vuole l'Inter: no alla Premier League, la sua volontà è quella di unirsi ai campioni d'Italia dove troverebbe ad accoglierlo Chivu e tanti colleghi di Nazionale.

Intanto i nerazzurri si muovono anche in difesa: contatti con l'Udinese per trovare la formula giusta per portare Oumar Solet a Milano.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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