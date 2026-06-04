Si aspetta ormai da giorni l'annuncio del rinnovo di contratto di Cristian Chivu con l'Inter, visto l'accordo in scadenza nel giugno 2027 e i colloqui già avvenuti, come riporta oggi Tuttosport, con l'agente Pietro Chiodi. Ci sarà il prolungamento fino al 2028 con un'opzione fino al 2029 e un aumento dell'ingaggio da 2,5 milioni compresi i bonus fino a poco meno di 4, sempre comprensivi dei bonus.

Ecco come Chivu immagina la nuova Inter

Negli incontri con la dirigenza il tecnico ha avuto modo di parlare anche dell'Inter che verrà. "Adesso la voglia è quella di creare un'Inter più europea, più verticale, intensa e perché no, di qualità - si legge nell'articolo -. Anche in questo senso si spiega la volontà di insistere finché ce ne sarà la possibilità - al netto degli inserimenti di club inglesi e Juventus - per Palestra, giocatore assai diverso per caratteristiche rispetto a Dumfries, ma più congeniale alle idee di gioco del romeno, tant'è vero che, andando ad analizzare la stagione dell'olandese, al di là degli infortuni, il suo rendimento è stato meno incisivo rispetto agli anni con Inzaghi".

Mercato Inter, le altre operazioni dopo Palestra

"Palestra - si legge ancora - porterebbe dribbling e imprevedibilità. Poi Chivu si aspetta, oltre a difensori per rifare il reparto (Solet resta attualmente la prima opzione), un centrocampista più fisico e di rottura, oltre al famoso uomo di fantasia che possa sparigliare le carte rispetto al canonico 3-5-2. Caratteristiche che potrebbe racchiudere Curtis Jones".