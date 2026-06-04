"Abbiamo avuto un atteggiamento super-positivo dal primo secondo, siamo stati bravi ad aggredire la partita. Potevamo essere più cinici perché abbiamo costruito molte palle da gol realizzandone solo una". Lo ha detto Francesco Pio Esposito, parlando a VivoAzzurrotv.it, dopo la gara amichevole contro il Lussemburgo vinta dalla Nazionale italiana sperimentale di Silvio Baldini proprio con un suo gol.

Cosa c'era dentro la tua esultanza?

"Non ti nascondo che quando sono sceso in campo per il riscaldamento mi è riaffiorato il ricordo di Zenica, quel rigore lì... Ho provato a trasformare quel ricordo in cattiveria da mettere in campo. E' una cosa passata, purtroppo è andata così. Ora bisogna 'switchare' e andare avanti".