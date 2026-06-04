Promessa mantenuta. Dopo una prima stagione sotto tono, anche a causa di qualche problema fisico di troppo che lo ha fatto retrocedere nelle gerarchie di Simone Inzaghi, Piotr Zielinski ha mostrato anche con la maglia dell'Inter tutte le sue qualità, risultando tra i migliori e sicuramente tra i più decisivi tra i nerazzurri, vincitori di Scudetto e Coppa Italia: "Sì, sì è andata bene, abbiamo vinto due trofei importanti, ho giocato abbastanza e anche bene, sono stato contento di aver dato il mio contributo alla squadra. Più forte lo Zielinski del Napoli o dell’Inter? Dico che il meglio deve ancora venire...".
FERITA APERTA
A margine dell'amichevole pareggiata 2-2 a Varsavia tra la sua Polonia e la Nigeria, il centrocampista ha risposto alle domande di Simone Togna per Sportmediaset prima di andare finalmente in vacanza, visto che la sua Nazionale non andrà al Mondiale: "Finché non si conclude, ci sarà questa ferita aperta perché ci dispiace tanto”, il rammarico del classe '94 che ovviamente sperava di avere un altro impegno in agenda prima di potersi riposare.
BUONI PROPOSITI
Ora è tempo di mercato, ma non sfiorerà minimamente Zielinski che conferma di avere già in mente la prossima stagione con la maglia nerazzurra: "Voglio rimanere perché è una grande squadra e si può sempre migliorare e fare ancora meglio. Abbiamo una rosa bella ampia, poi sicuramente faranno qualcosa le persone che si occupano di mercato, saremo competitivi. In Champions dovremo fare meglio, sono sicuro che lo faremo, siamo forti, poi con qualche innesto in più… Poi anche quest’anno eravamo competitivi ma non è andata come volevamo. Non vedo l’ora, anzi ora non vedo l’ora di riposare, poi non vedrò l’ora di iniziare il ritiro".
CHI VIENE E CHI VA
La prossima stagione però non ci sarà uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni nerazzurri, Denzel Dumfries, ormai prossimo a trasferirsi al Real Madrid dopo il Mondiale: "Ci dispiacerà sicuramente, è un ottimo giocatore, ha fatto la storia dell’Inter. Dispiace, ma non si rinuncia a certe offerte. Se andasse al Real Madrid bisognerebbe solo fargli i complimenti e un in bocca al lupo". Per un Dumfries che va, un Marco Palestra che potrebbe arrivare al suo posto. E Zielinski, pur non sbilanciandosi, ha le idee chiare sul ragazzo: "Non so se arriverà lui o un altro giocatore, non mi occupo io di mercato. Poi certo, Palestra è forte". Sempre a tema mercato, Ziello non può esimersi dal commentare la voce che vorrebbe Robert Lewandowski trasferirsi in Italia: "È un campione, certo che lo vedrei bene, ci può stare tranquillamente in Italia, se lo becchi qui, chiediglielo".
LA GAG VIRALE
In conclusione, un passo indietro alla gag con Marcus Thuram che ha invaso i social creando un tormentone ("Fra sei polacco", ndr):"È uno scherzo simpatico, bello, fa ridere, punto, Thuram è il numero uno (ride, ndr), poi è diventato pure virale”.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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