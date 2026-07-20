La finale del Mondiale tra Spagna e Argentina entra nella storia anche per gli ascolti televisivi. La sfida che ha consegnato alla nazionale spagnola il secondo titolo della sua storia, grazie al successo contro l’Albiceleste, è infatti la partita in chiaro più vista del 2026. L’incontro trasmesso ieri sera su Rai 1, disponibile anche su DAZN, ha attirato davanti allo schermo 12.455.000 spettatori, facendo registrare uno share del 67,95%. Un dato che ha permesso alla finale di dominare la serata televisiva, superando ampiamente la concorrenza. Il nuovo record stagionale batte il precedente primato appartenente alla sfida dell’Italia contro la Bosnia Erzegovina, valida per i playoff di qualificazione al Mondiale, che aveva raccolto poco meno di 12,2 milioni di spettatori. Il dato della finale tra Spagna e Argentina si avvicina inoltre ai numeri della storica sfida per il titolo del 2022 tra Argentina e Francia, seguita da quasi 13 milioni di telespettatori. Superato invece l’ascolto della finale del 2018 tra Francia e Croazia, trasmessa da Mediaset, che aveva visto il trionfo dei Bleus. Una conferma del grande interesse del pubblico italiano per gli appuntamenti mondiali, capaci ancora una volta di catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori.

Gli ascolti in chiaro delle ultime cinque finali della Coppa Del Mondo

Spagna-Argentina (2026, Rai 1): 12.455.000 spettatori, 67,9% di share

Argentina-Francia (2022, Rai 1): 12.948.000 spettatori, 68,6% di share

Francia-Croazia (2018, Canale 5): 11.688.000 spettatori, 66,56% di share

Germania-Argentina (2014, Rai 1): 13.952.000 spettatori, 56,71% di share

Olanda-Spagna (Rai 1, 2010): 13.453.000 spettatori, 60,99% di share