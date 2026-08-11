Amichevole in memoria di Igor Protti il 24 settembre a Livorno. Nella giornata che avrebbe visto l'ex attaccante compiere 59 anni, si sfideranno al "Picchi" le vecchie glorie amaranto e l'ASD Bari 93, che coinvolge diversi ex-giocatori dei biancorossi. Sono le due squadre in cui Protti ha giocato e segnato di più. Presenti anche diversi ex Inter.

I giocatori presenti al Picchi il 24 settembre

Tra le vecchie glorie del Livorno ci sarà Fabio Galante, al Livorno per cinque stagioni dopo un triennio all'Inter tra il 1996 e il 1999. Spazio poi a Giorgio Chiellini, Marco Amelia, Cristiano e Alessandro Lucarelli e tanti altri. Nella formazione barese, invece, ci sarà Nicola Ventola, all'Inter dal 1998 al 2004, nonostante alcune esperienze in prestito a inframezzare l'avventura in nerazzurro. A guidare i biancorossi mister Giuseppe Materazzi, papà di Marco.

L'evento ovviamente avrà fine benefico, con il ricavato destinato a varie iniziative o enti no profit livornesi. Inoltre, alle 18, la via antistante allo stadio verrà intitolata a Igor Protti, con il nome che diventerà 'Largo Igor Protti'. Presenti sia il sindaco di Bari Vito Leccese che il sindaco di Livorno Luca Salvetti.