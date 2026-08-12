La giornata di ieri è stata quella del contatto formale tra Inter e Tottenham per Djed Spence, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. L'esterno inglese vuole trasferirsi a Milano e il club nerazzurro si è deciso a fare all-in per colmare la lacuna lasciata dall'addio di Dumfries.

La trattativa prosegue a passo svelto, ma c'è comunque una distanza ancora da colmare. Come riporta la rosea, infatti, gli Spurs vorrebbero una quarantina di milioni, dieci in più di quelli messi sul piatto dall'Inter. C'è fiducia, però, di riuscire a trovare un accordo a metà strada, attorno ai 35 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe di fare cassa al Tottenham con un giocatore che non sembra avere collocazione nel progetto De Zerbi e all'Inter di trovare un elemento in più sulle fasce, in più (nel caso di Spence) con un rinforzo che può giocare su ambo le fasce.