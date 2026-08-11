"La FIFA commetterebbe un errore madornale se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il presidente Gianni Infantino". L'arringa difensiva per il numero uno del calcio mondiale arriva dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth. Secondo Trump, Infantino "è una figura straordinaria, che - sottolinea - ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, con risultati quattro volte superiori a quelli delle edizioni precedenti. Se se ne andasse, l'evento non avrebbe mai più lo stesso successo né la stessa redditività".