Il Pescara dovrebbe aver risolto la questione relativa al terzino sinistro. Come scrive il quotidiano Il Centro, il direttore sportivo Pasquale Foggia dovrebbe cedere nelle prossime ore alla Folgore Caratese Marco Balzano e successivamente proverà a chiudere per il classe 2005 Matteo Motta dell’Inter Under 23. In un primo momento Antonio Buscè aveva dato l’ok per la permanenza di Balzano ma dopo l’amichevole giocata contro il Lanciano a Campo di Giove è cambiata la strategia.

E quindi, sarà il ragazzo del vivaio nerazzurro il backup di Gaetano Letizia sulla corsia di sinistra della squadra abruzzese. Lo scorso anno, Motta ha totalizzato 24 presenze in Serie C on la maglia del Lumezzane ed è finito nel mirino dell’Avellino in serie B.