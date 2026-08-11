La Champions League 2026/2027 è già ripartita e, in attesa di conoscere tutte e 36 le squadre che disputeranno la fase a campionato, si guarda già alle possibili vincitrici. Betitaly ha reso note le quote sulla nazionalità vincente, con l’Italia che parte dietro nel tabellone. Secondo gli analisti di Betitaly la nazione favorita è l’Inghilterra a 2.35. I britannici, infatti, possono contare su ben cinque squadre, tra cui l’Arsenal finalista nella passata stagione e il Liverpool e il Manchester City, che negli ultimi anni hanno sempre fatto piuttosto bene nella competizione. Anche la Spagna, proposta a 3.25, potrà vantare cinque squadre nella prossima Champions League. Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona hanno dimostrato ampiamente di poter competere per la vittoria. Betis e Villarreal proveranno a fare del loro meglio, pur consapevoli che sarà difficile arrivare in fondo.

Gap pesante tra le italiane e il resto delle big europee

Sul terzo gradino del podio c’è la Francia a 5.50, grazie alla volontà del Paris Saint-Germain di centrare il terzo trionfo consecutivo. Poco più dietro, a 6.00, c’è la Germania. Il Bayern Monaco vuole provare a rimettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie dopo sette anni dall’ultimo successo. Il Borussia Dortmund, invece, dopo aver giocato alcune finali nel recente passato vuole provare a vincerla nuovamente come già successo nel 1997. L'Italia chiude mestamente il quintetto a quota 11.00. L’ultima vittoria risale al 2010 con l’Inter del Triplete. Da allora Juventus ed Inter hanno giocato due finali a testa, uscendone sempre sconfitte. In alcune annate non abbiamo portato nemmeno una squadra ai quarti di finale, il che la dice lunga sulle difficoltà del movimento calcistico