Una scorpacciata di gol, all'andata come al ritorno, e un finale ad altissima tensione: il Bodo/Glimt accede ai playoff di Champions League superando per 3-2 il Saint-Gilloise (che non ha schierato Anan Khalaili, prossimo al passaggio al Crystal Palace) dopo i tempi supplementari. Partita contraddistinta dall'espulsione nel recupero del secondo tempo di Kamiel Van de Perre, alla quale si sono aggiunte anche quelle di Adem Zorgane e Raul Florucz nel rovente finale di match, col tecnico belga David Hubert che nel dopopartita è esploso contro l'arbitro per la prima espulsione ritenuta ingiustificabile. I norvegesi, nel frattempo, festeggiano e puntano ora il ritorno nella massima competizione continentale: l'ultimo scoglio sarà rappresentato dai neerlandesi del NEC Nijmegen che hanno eliminato l'Olympiacos.

C'è intanto una nuova squadra che sogna l'approdo nell'Europa dei grandi: è il Sabah, formazione dell'Azerbaigian che si è guadagnata gli spareggi schiantando con un secco 4-0 l'Aarhus. L'Olympique Lione ribalta la sconfitta dell'andata superando per 3-0 lo Sparta Praga alla Groupama Arena. Salutano la compagnia il Kairat Almaty, battuto dal Levski Sofia, e la Stella Rossa Belgrado sconfitta anche al ritorno in casa dall'Hapoel Be'er Sheva. Avanti anche Dinamo Zagabria, Fenerbahçe, Slovan Bratislava e Celje.

I risultati:

Kairat Almaty - Levski Sofia 0-1 (0-2)

Sabah - Aarhus 4-0 (5-2)

Bodo/Glimt - Union Saint-Gilloise 3-2 dts (6-5)

Kauno Zalgiris - Dinamo Zagabria 1-2 (1-7)

NEC Nijmegen - Olympiacos 2-1 dts (2-1)

Stella Rossa - Hapoel Be'er Sheva 0-2 (0-3)

Slovan Bratislava - Mjallby 2-0 (4-1)

Celje - Ararat-Armenia 2-0 (3-2)

Sturm Graz - Fenerbahçe 0-1 (0-3)

Olympique Lione - Sparta Praga 3-0 (4-2)

Questi sono i sette abbinamenti del playoff che decreterà il lotto delle ultime sette partecipanti alla League Phase:

Levski Sofia - AEK Atene

Celtic Glasgow - LASK Linz

Dinamo Zagabria - Viking Stavanger

Slovan Bratislava - Celje

Hapoel BeerSheva - Sabah

Fenerbahce - Olympique Lione

NEC NIjmegen - Bodo/Glimt