Benjamin Pavard a fine partita a Sky analizza: "Abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo è vero, sapevamo che loro avrebbero spinto, sapevamo che non sarebbe stato facile venire a vincere qui ma coimplimenti alla squadra e complimenti a mio 'fratello' Calha. Ci siamo aiutati a vicenda, poi abbiamo chiuso con un clean sheet, siamo stati bravi

Sezione: News / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 23:02
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.