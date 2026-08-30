Benjamin Pavard a fine partita a Sky analizza: "Abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo è vero, sapevamo che loro avrebbero spinto, sapevamo che non sarebbe stato facile venire a vincere qui ma coimplimenti alla squadra e complimenti a mio 'fratello' Calha. Ci siamo aiutati a vicenda, poi abbiamo chiuso con un clean sheet, siamo stati bravi