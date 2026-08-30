"Il segreto è il lavoro, credere in quello che si fa. Vogliamo fare gioire i nostri tifosi, l'importante è giocare da squadra". Così Hakan Calhanoglu a DAZN, match winner ed MVP di Cagliari-Inter 0-1.

Ora Napoli e poi Real.

"L'importante è vincere, stare su in classifica. Le prossime due gare saranno difficili, ma piano piano andremo in forma".

Nessuno ha mai segnato come te dalla distanza da quando sei in Italia. Solo Mbappé ha fatto meglio di te da quando sei all'Inter...

"Lui è forte. Sono numeri importanti per la carriera e per le statistiche, sono contento".