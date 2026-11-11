"Mi aspetto una partita dura, difficile, su un campo pesante. Sarà una gara bella tra due grandi nazionali che hanno fatto la storia del calcio. Mi aspetto che la squadra faccia qualcosa di meglio rispetto alle ultime partite". Lo ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, parlando a Vivo Azzurro TV, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Francia.

Vuole vedere l'atteggiamento visto a Parigi nel secodno tempo?

"Sì, voglio vedere la voglia di giocare senza paura, cercando di attaccare senza pensare che possiamo concedere qualcosa ai loro giocatori veloci in contropiede. Vogliamo fare la partita, pur sapendo che sarà difficile".